مخاوف نقص الإمدادات تقفز بأسعار زيت النخيل عالميا إلى 848 دولارًا

ارتفعت العقود الآجلة لزيت النخيل، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 4000 رينغيت ماليزي للطن، أو ما يعادل «848.45 دولار أمريكي»، وارتفعت للجلسة الثالثة إلى أعلى مستوى لها في 7 أسابيع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات من زيوت الطعام.

قصف روسي لصهاريج زيت عباد الشمس

وأثار تصعيد الحرب في أوكرانيا مخاوف من أن موسكو قد تختار عدم تمديد الاتفاقية الحالية التي تتيح التجارة خارج الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، خاصة بعدما قصفت طائرات دون طيار، صهاريج زيت عباد الشمس في مدينة ميكولايف الساحلية.

انخفاض إنتاج زيت الخيل بسبب طقس لانينا

علاوة على ذلك، قد ينخفض ​​إنتاج زيت النخيل في جنوب شرق آسيا من نوفمبر إلى فبراير بسبب احتمال حدوث اضطراب في طقس لانينا، ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات الأخيرة أن مخزونات زيت النخيل في ماليزيا بنهاية سبتمبر قد اتسعت إلى أعلى مستوى فيما يقرب من ثلاث سنوات، ما أدى إلى الحد من ارتفاع الأسعار.

توقعات بتراجع طفيف قبل نهاية 2022

تاريخياً، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينغيت ماليزي «1541.63 دولار أمريكي» في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 3671.25 رينغيت ماليزي «778.71 دولار أمريكي»، للطن المتري بحلول نهاية هذا الربع «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 3225.85 رينغيت ماليزي «684.24 دولار أمريكي»، في غضون 12 شهرًا.

ويعد زيت النخيل الخام أحد أبرز الزيوت النباتية ويستخدم بشكل أساسي في الأغذية المصنعة، وتمثل كل من إندونيسيا وماليزيا 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا.