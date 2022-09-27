اليوم.. ويجز يحيي حفلا غنائيا في لندن لأول مرة

يستعد مؤدى الراب ويجز، لإحياء حفل غنائي كبير، فى لندن اليوم الثلاثاء، وتعتبر هذة هي المرة الأولى التي يغني بها في المملكة المتحدة.

ويجز يروج لحفله بلندن

وكان ويجز روج لحفلته بلندن، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن طريق نشره صورة بوستر الحفل، معلقا عليه: «مرحبا لندن، متحمس للإعلان عن أنني سأقدم عرضًا مباشرًا في لندن للمرة الأولى».

حفل ويجز بمسرح المنارة

وعلى جانب آخر، ينتظر قطاع كبير من الجمهور المصري، حفل ويجز، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، المقرر إقامته يوم الجمعة 4 نوفمبر المقبل، والتي جاءت أسعار تذاكر حفل ويجز، على 3 فئات، الأولى 350 جنيها، الثانية 550 جنيها، والثالثة 1200 جنيه.

نجاح ويجز في أغنية أميرة

وطرح مؤخرا ويجز أغنية جديدة بعنوان «أميرة» عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت أكثر من 4 ملايين و700 ألف مشاهدة.