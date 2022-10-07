حميد الشاعري: ويجز صاحب مشروع غنائي متكامل قد يعادل «الهضبة والكينج»

نصح الفنان حميد الشاعري، مغني الراب ويجز باستكمال مشروعه الفني دون «الالتفات إلى أي شيء آخر» على حد تعبيره، مؤكدا أن أسهمه الفنية ترتفع مع كل خطوة جديدة يقطعها: «الولد ده كويس وأنا بحبه وهو عنده مشروع.. نصيحتي ليه: كمل اللي أنت عامله في مشروعك».

وأضاف حميد الشاعري في حديثه عن ويجز، خلال تصريحات تلفزيونية، «أرى أنه مشروع غنائي متكامل»، قد يكون بحجم المشروع الفني لـ عمرو دياب أو محمد منير، موضحا: «بلاش نحطمه هو بيقدم جيله، هو جيل آخر مختلف بينا وبينهم 40 عاما».

حميد الشاعري: أبناء أشقائي يستمعون لـ ويجز

وتتطرق الشاعري، عن الانتقادات الموجة لويجز، حول صعوبة فهم كلمات أغنايه بالنسبة للبعض، قائلا: «هل عدم قدرتي على فهم كلامه تحتم عليّ ألا أحبه، أنا أرى أبناء أشقائي يستمعون إلى أغانيه لذلك يجب أن أسمعه وأرى ما يقدمه، وهو بالفعل لديه مشروع».

الشاعري: لا أمانع في التعاون مع حمو بيكا

كما أبدى الشاعري، رأيه في عدد من الفنانين الشباب من بينهم مغني الراب مروان موسى الذي تعاون معه في دويتو بعنوان «شباب شباب»، قائلا إنه أعجب به عندما قابله للمرة الأولى، «عجبتني دماغه أول ما قعدت معاه وكان التعارف الأول بينا، وهو شخصية جميلة وتلاقينا سوا».

وعن إمكانية عمله مع مغني المهرجانات حمو بيكا، قال إنه لن يمانع في تقديم ألحان له، موضحا: «لو عايز يجي السكة بتاعتي ليه لأ، هو جايلي عشان عايز نوع الموسيقى التي أقدمها، الغناء مش اختراع أو قنبلة نووية».