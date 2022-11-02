نصائح عند استخدام السخان خلال فصل الشتاء.. «عشان تقلل فاتورة الكهرباء»

ترشيدا للاستهلاك ولمساعدة الناس للحفاظ على الأجهزة المنزلية المختلفة، وجَّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح لترشيد استهلاك السخان الكهربائي وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، والذي يكثر استخدامه والحاجة إليه في فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أبرز نصائح عند استخدام السخان خلال فصل الشتاء، حتى تحافظ على كفاءته وعمره الافتراضي وتقلل استهلاك الكهرباء.

نصائح عند استخدام السخان في فصل الشتاء

1- يجب ضبط السخان على درجة حرارة مناسبة والابتعاد عن ضبطه عند درجات حرارة مرتفعة، لأن تلك العادة تسبب في تقليل العمر الافتراضى وتزيد استهلاك المياه والكهرباء.

2- يجب ضبط الثرموستات المتواجدة بالسخان عند درجة الحرارة ما بين 50 - 60 درجة مئوية، حتى لا تزيد الأحمال عليه.

3- من الأفضل لترشيد استهلاك الكهرباء وللحفاظ على عمر وكفاءة السخان، عدم تشغيله طوال اليوم بدون داعٍ، ويمكن تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة لمدة نصف ساعة على الأقل.

4- كما ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بالحرص بشكل دوري على تفريغ المياه الساخنة من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه على الأقل كل فترة تتراوح بين 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى يمكن أن تكون عالقة به وتمنع انتقال الحرارة، لأنها تقلل من كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

أسعار السخانات في مصر

وجاءت أسعار السخانات وفق أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت كما يلي:

سخان كهربائي ماركة وايت ويل سعة 30 لترا بسعر يصل إلى 1439 جنيها.

- سخان فريش بسعة 50 لترا بسعر يصل إلى 1490 جنيها.

- سخان أوليمبك عادي بسعة 55 لترا بسعر يصل إلى نحو 1880 جنيها.

- سخان تونيدو بسعة 45 لترا بسعر 2595 جنيها.