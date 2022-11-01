مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأزمات الراهنة استدعت ضرورة عقد القمة العربية

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ توقيت انطلاق القمة العربية في الجزائر اليوم يعد هاماً جداً ومثالياً خاصة في ظل الأزمات الراهنة التي تعصف بالوطن العربي، لافتة إلى أنّ تلك الأزمات تستدعي بشكل ضروري وملح انعقاد القمة للتشاور على مستويات عالية فيما يتعلق بالمواقف الدولية للتوافق العام على كيفية التعامل معها على المستويين الإقليمي والعالمي، وأشارت إلى أنّ الجزائريين وأمانة الجامعة العربية نجحوا بشكل خاص في الإصرار وعقد القمة.

مشاركة مصرية هامة في القمة العربية

وأكدت مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريح لـ «الوطن»، إنّ المشاركة المصرية في القمة العربية هامة جداً، لافتة إلى أنّ حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون عامل نجاح في التقارب بين المواقف المصرية والعربية المختلفة، مشيرة إلى أنّ مواقف مصر معلنة من مختلف القضايا العربية وتابعت: «جميع القضايا والأزمات التي يشهدها العالم العربي تمس المصالح المصرية وبالتالي كان لا بد أن تكون مصر حاضرة وبقوة».

وأوضحت «الإسلامبولي»، أن القمة لديها فرصة كبيرة للخروج بتوصيات لمواجهة الأزمات التي تعصف بالعالم وهي فرصة للتكاتف والوحدة، وأضافت: «الأمن الغذائي وحماية مواردنا المائية في المنطقة هي القضية الأهم بالنسبة لمصر».

مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية

وفي تصريح صحفي، اكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشاركة الرئيس بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على دعم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة، واستمرارًا لدور مصر المحوري في تعزيز جهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن قمة الجزائر ستهدف إلى التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية، خاصةً في ظل التحديات القائمة المتعددة على المستويين الدولي والإقليمي، ولاسيما نتيجة تبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، وما فرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية.