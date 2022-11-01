بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث بطريق مطروح الإسكندرية

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، أمام إحدى القرى السياحية بنطاق مركز ومدينة الضبعة.

وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطه النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي جميع مصابي حادث طريق مطروح الساحلي، وهم: «سعيد محمد رجب 57 سنة من الإسكندرية مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وكريم إبراهيم عبد الحليم 18 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه كسر في اليد اليمني، والزعيم محمد عبد العليم 35 سنة من أسيوط مصاب باشتباه كسر باليد اليسرى، وعافية عبد الجواد مفتاح 37 سنة من مطروح مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسلام رائف شاكر 18 سنة من أسيوط مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسامي بسيوني أحمدين 51 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، ومحمد شبل هاشم 29 سنة من الإسكندرية مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وعبد الرحمن فرج منصور 17 سنة من البحيرة يعانى من كدمات وسحجات متفرقة بالجسم».

ويقدم فريق الانتشار السريع الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة المركزي الرعاية الطبية العاجلة لجميع مصابين حادث ميكروباص طريق إسكندرية حتى التماثل للشفاء.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت على الفور مباحث مرور الطريق الدولي الساحلي وشرطه التامين طريق مطروح إسكندرية الى موقع الحادث وجاري الفحص ومعاينه الحادث للوقوف على أسباب وقوه وكشف ملابساتها وتقديم تقرير الى جهات التحقيق.