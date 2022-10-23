هيئة الكتاب تشارك في معرض بلجراد الدولي

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الدورة الـ65 من معرض بلجراد الدولي للكتاب، التي انطلقت مساء اليوم، بمجموعة متميزة من الإصدارات منها سلسلة مصريات التي تتناول الحضارة الفرعونية، وكتاب ملكات مصر، بالإضافة إلى القاهرة التاريخية والقاهرة في باريس وبعد الإصدارات المترجمة، و من ضمن الكتب المعروضة الكتب المترجمة من وإلى اللغة الصربية.

إقبال على جناح هيئة الكتاب في معرض بلجراد

وشهد الجناح إقبالا من رواد المعرض، الذين أشادوا بالجناح وبالكتب المعروضة، مبدين إعجابهم الشديد بالحضارة الفرعونية، متطلعين إلى ترجمة الأعمال التي تتناول الحضارة الفرعونية إلى اللغة الصربية.

معرض بلجراد

وكانت انطلقت فاعليات الدورة 65 من معرض بلجراد الدولي للكتاب، مساء اليوم، بحضور مايا جويكوفيتش نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة والإعلام الصربي، وبعض الشخصيات المسئولة، وتحل في الدورة الحالية دولة رومانيا ضيف الشرف.