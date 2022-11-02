الإعلامية أسماء يوسف عن «القاهرة الإخبارية»: الحلم تحقق أخيرا

أعربت أسماء يوسف، مُقدمة برنامج «8 الصبح» عبر قناة «دي إم سي»، بانطلاق قناة القاهرة الإخبارية، قائلة إنّ: «الحلم تحقق أخيرًا».

صار لمصر صوت إعلامي عالمي قوي متزن

وقالت أسماء يوسف، في تصريحٍ لـ«الوطن»، إنّ «قناة القاهرة الإخبارية، حلم جيل كامل من شباب الإعلاميين، بل للإعلاميين جميعًا أن يكون لمصر صوت إعلامي عالمي، قوي متزن، يصل إلى العالم كله، وذات رؤية حقيقة متوازنة، تجمع ولا تفرق، تنقل الحدث بعين الحقيقة المجردة، بأيادٍ مصرية خالصة وبقيادة شبابية موهوبة مجتهدة متفردة الزميل المتميز أحمد الطاهري».

قناة تليق باسم مصر وتاريخها العريق

وتابعت مُقدمة برنامج «8 الصبح»: «آن لنا أن نفرح ونفخر بانطلاقة مبهرة لقناة القاهرة الإخبارية، لتكون قناة تليق باسم مصر وتاريخها العريق، كل الشكر للزملاء و لكل العاملين وبالتأكيد للشركة المتحدة ولقطاع الأخبار بالشركة المتحدة لهذه الانطلاقة الناجحة والمبهرة، والتي تبشر وترسل رسالة للعالم بأن مصر والجمهورية الجديدة تستعيد مكانتها وريادتها الإعلامية».

طرق تحميل قناة القاهرة الإخبارية

- الضغط على زر القائمة أو الـ MENU من ريموت الريسيفر.

- اختيار INSTALLATION.

- تظهر لك قائمة الترددات أو transponders.

- انقر على خيار إضافة تردد جديد.

- أدخل تردد قناة القاهرة الإخبارية وهو 11747

- ابدأ البحث ثم اضغط على خيار حفظ القناة.