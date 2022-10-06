مذيعة بـ«dmc» عن «مصري»: الدراما أصبحت من ضرورات الحفاظ على الهوية الوطنية

أشادت الإعلامية أسماء يوسف، مقدمة برنامج «8 الصبح»، عبر شاشة قناة «dmc»، بمشروع «مصري»، الذي يأتي بالتعاون بين إدارة الشئون المعنوية، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة الماسة للإنتاج الفني؛ لتسجيل البطولات والإنجازات في الفعاليات الثقافية والرياضية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وعلى مدار العام.

أسماء يوسف تشيد بمبادرة «مصري»

وقالت أسماء يوسف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن «مصري» مبادرة مهمة، وذلك إيمانا بالدور القوي للقوى الناعمة في التأثير والوصول لكل شرائح المجتمع؛ فالدراما أصبحت من ضرورات الحفاظ على الهوية الوطنية، خصوصا الدراما التي تحمل وتوثق بطولات تاريخية، ومسلسل «الاختيار» بأجزاءه الثلاثة خير دليل، إذ وثق بطولات رجال الجيش والشرطة في فترة حرجة من تاريخ مصر الحديث.

وأضافت «يوسف»، أننا لمسنا جميعا النجاح الكبير لمسلسل «الاختيار» ومدى قوة تأثيره خصوصا وسط الشباب وصولا للأطفال، لا يوجد شاب ولا طفل في مصر لا يعرف من هو أحمد المنسي ولا خالد المغربي ولا شبراوي ولا محمد مبروك وغيرهم من أبطال الاختيار، وهذا بفضل الدراما؛ لأنها سهلت وصول هذه القصص البطولية لكل بيت ليس في مصر فقط وإنما في الوطن العربي كله.

ملفات بطولات صقور المخابرات

وتابعت أننا نملك ملفات بطولات صقور المخابرات مثل رأفت الهجان وجمعة الشوان والحفار وغيرهم من أصحاب البطولات التي لا تزال تروى للجمهور، مشيرة إلى أن الجمهور يتابعهم بنفس اهتمام وشغف العرض الأول، ونتذكر هنا كلمة الزعيم الراحل الشهيد محمد أنور السادات: «هذه ذكرى تاريخية نجلس خلالها لا لنتفاخر ونتباهى ولكن لكي ندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيل بعد جيل قصة الكفاح ومرارة الهزيمة وحلاوة النصر وآماله».

واستطردت أن نصر أكتوبر العظيم به العديد من البطولات التي تستحق التوثيق، ويتناقلها جيل عبر جيل، قصص تحمل دروسا مهمة لا بد أن نزرعها في أولادنا، دروسا في التضحيات، حب الوطن، الانتماء، عدم الالتفات للشائعات التي تريد النيل من الوطن وضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية في لحظات الوطن الحرجة، والفاصلة حتى نعبر معا أصعب وأقسى الأوقات والظروف، ونضمن سلامة الوطن وآمنه واستقراره.

أسماء يوسف تشكر الشئون المعنوية

واختتمت أسماء يوسف بالتأكيد على أن «مصري» مهمة جدا، موجهة الشكر للشؤون المعنوية بقواتنا المسلحة والشركة المتحدة على هذه المبادرة، وبالتأكيد سنكون في انتظار ما ينتج عنها من دراما متميزة تليق بهذا الحدث العظيم.