وزيرة الهجرة لـ«الوطن»: إطلاق محاور جديدة ضمن «اتكلم عربي» قريبا

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من المبادرات المهمة التي أطلقتها الوزارة، وهى مطلب لجميع المصريين بالخارج، لأنها تستهدف أبناء الجيلين الثاني والثالث والرابع والخامس، حيث تسهل على الكثير من المصريين بالخارج خاصة الأبناء والأحفاد تعلم وتحدث اللغة العربية، ونسعى من خلالها للحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج وحضارة بلدهم الأم، ومن ثم المشاركة في تنمية البلاد.

إطلاق مبادرة إضافية في إطار المبادرة الأوسع «اتكلم عربي»

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أن هناك توسعة لمبادرة «اتكلم عربي» بالتعاون مع وزارة الثقافة خلال الأيام المقلبة، حيث سيكون هناك إطلاق مبادرة إضافية في إطار المبادرة الأوسع «اتكلم عربي» التي أطلقت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت «جندي» أنه جرى الاتفاق مع وزير الطيران المدني على عرض فيديوهات المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» خلال رحلات الطيران عبر شركة مصر للطيران وداخل صالات المطارات لإطلاع المصريين بالخارج بشكل مباشر على هذه المبادرة الهامة، ومن ثم إطلاع أبنائهم عليها لتحقيق الهدف الأساسي منها، وهو الحفاظ على الهوية العربية لديهم.

أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث

ونوهت وزيرة الهجرة عن دور صفحة «اتكلم عربي» على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يجري تحديث صفحة المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بشكل يومي عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأبرزها «فيس بوك» من خلال نشر منشورات مرفقة بصور ومقاطع فيديو كرتونية، تستهدف من خلالها توصيل هدف وأهمية المبادرة لجميع أبناء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى نشر خطوات تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة، الذي يعد أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.