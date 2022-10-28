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«اتكلم عربي» تنشر فيديو توضيحي لخطوات تحميل التطبيق الإلكتروني

كتب:

منة عبده
08:15 ص | الجمعة 28 أكتوبر 2022
المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى».. صورة أرشيفية

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربى».. صورة أرشيفية

نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، منشورًا تضمن تشجيعا لأبناء المصريين بالخارج، على تنزيل التطبيق الخاص بالمبادرة كما نصحتهم بزيارة المتاحف الأثرية خلال زيارتهم إلى مصر، في إطار تعريفهم بثقافة وحضارة وطنهم الأم. 

أبناء المصريين بالخارج ولغتهم العربية

وتضمن المنشور، مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته الدقيقة الواحدة، نشرته الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، يشرح خطوات تحميل تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني، لتشجيع أبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، لتعلم اللغة العربية، والاطلاع على ثقافة ومفاهيم وطنهم الأم مصر، وجعل أبناء المصريين بالخارج على صلة مستمرة مع لغتهم العربية. 

ويأتي الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

 المرحلة الثانية تستهدف أعمار من 6 إلى 12 سنة

يذكر أن تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأول تطبيق للغة العربية، يهدف للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية، لأبناء المصريين بالخارج. 

كما تعد مبادرة «اتكلم عربي»، وسيلة لربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، حفاظًا على اللغة والهوية العربية، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية من 6 إلى 12 سنة، والثالثة من 12 إلى 18 سنة، من أبناء المصريين بالخارج.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.