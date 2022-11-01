سقوط أمطار غزيرة على عدة مراكز في كفر الشيخ

شهد عدد من المراكز والمدن الساحلية المطلة والقريبة من البحر المتوسط، بمحافظة كفر الشيخ، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، ومنها الحامول وبلطيم، فيما شهدت بعض المراكز الأخرى سطوع الشمس.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة كفر الشيخ 26 درجة مئوية، وسرعة الرياح 10 كم في الساعة، فيما انتظمت حركة الصيد في البحر المتوسط وبحيرة البرلس.

رفع مخلفات الأمطار من الشوارع

ومن جانبها، كثفت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أعمال النظافة ورفع مخلفات الأمطار من الشوارع لتيسير حركة المرور في الشوارع.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة، إضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

مواجهة تقلبات الطقس

وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية وتوقعات سقوط الأمطار.