«حاسبات ومعلومات كفر الشيخ» تنظم الملتقى الثاني لتأهيل الطلبة لسوق العمل

تنظم كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ، الملتقى الثاني لتأهيل طلاب الكلية لسوق العمل، وذلك الأربعاء المقبل، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أسامة أبوسعدة، عميد الكلية، وبمشاركة طلاب الكلية وعدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة.

ملتقى علمي بكفر الشيخ

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان صادر اليوم، إن الملتقى يتضمن عدة محاور أهمها تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية، والاستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف على مجالات التوظيف وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين.

محاضرات عن البرامج

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيتم عقد عددا من الندوات والمحاضرات التعريفة بالكلية والأقسام والبرامج الخاصة المتاحة، وتكريم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخرجين المتميزين والمشاركين في تنظيم الملتقى.

وقال الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إن الملتقى يهدف لتأهيل طلاب كلية الحاسبات لسوق العمل وربط الطلاب بسوق العمل، من خلال دعوة كبرى الشركات التي تعمل في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات المختلفة لإلقاء محاضرات عن احتياجتهم من مهارات وأدوات يجب توافرها في الخريج لسهولة حصوله على فرصة عمل.

وأضاف أنه سيتم عرض الكثير من أفكار ومشروعات الطلاب على كافة الشركات المشاركة بهدف توفير الدعم لتلك المشروعات أو تبنبها من إحدى الشركات، ما يساهم في توفير فرص عمل للطلاب وكذلك تنمية الشركات بأفكار جديده ما يساعد في تنمية المجتمع.