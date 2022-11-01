الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام تستقبل أول 3 حالات عقب افتتاحها

استقبلت الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام، عدداً من الحالات عقب افتتاح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لها، أمس الاثنين، بالإضافة لافتتاح العناية بالمستشفى، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

واستقبلت الأطقم الطبية بالدرجة بمستشفى كفر الشيخ العام، عقب الافتتاح، أول 3 حالات، الأولى لـ«روضة، ح،إ»، 75 عاما، مصابة بكسر في الفخذ اليمنى وجارٍ تجهيزها لإجراء عملية جراحية، و«إسلام.إ.ع»، 27 عاما، وأجرى عملية جراحية اعوجاج بالحاجز الأنفي، و«مريم.س.ع»، 19 عاما، مصابة بالتهاب في البنكرياس والمرارة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد افتتح مبنى الدرجة الممتازة، ووحدة العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، وذلك على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ66.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء مبنى الدرجة الممتازة والاقتصادية بمستشفى كفر الشيخ العام، حوالي 20 مليون جنيه، ومقام على مساحة 630 متراً مربعاً تقريباً، حيث يتكون المبنى من 5 طوابق، ويضم المبنى 66 سريراً، بـ4 طوابق، كل طابق به 10 غرف للمرضى، بالإضافة لغرف الخدمات الخاصة بالممرضين والأطباء، إضافة للطابق الأرضي والذي يضم إدارة المستشفى والشؤون القانونية وغيرهما، والطابق الأول علوي مخصص للخدمات، والثلاثة طوابق للدرجة الممتازة، والعناية مكونة من 9 أسّرة بتجهيزاتها.