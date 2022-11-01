استشاري حساسية ومناعة: الفيروسات التنفسية تنتشر بين غالبية المواطنين

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إننا الآن نعيش في فصل الخريف، وهو موسم خاص بالتقلبات الجوية، وانتشار الفيروسات التنفسية بين الغالبية العظمى من المواطنين، لذلك يجب الحذر قدر المستطاع، وارتداء الكمامة الطبية، والتواجد بأماكن جيدة التهوية، وارتداء الملابس المناسبة في الأوقات التي تنخفض بها درجات الحرارة في الصباح الباكر، وفي فترات المساء.

كل أدوار البرد المنتشرة حاليا يجب التعامل معها على أنها كورونا

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، الذي تقدمه الإعلاميتان جاسمين طه ونهى عبدالعزيز، أن كل أدوار البرد المنتشرة حاليا، يجب التعامل معها على أنها كورونا، حتى يثبت العكس، مشيرا إلى أن معظم حالات الإصابة الحالية من الدرجة البسيطة والمتوسطة.

أعراض الإنفلونزا الموسمية المنتشرة في الفترة الحالية أصعب من كورونا

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن أعراض الإنفلونزا الموسمية المنتشرة في الفترة الحالية، أصعب وأشد من فيروس كورونا المستجد، التي أصبحت أعراضها أقرب إلى دور البرد.

مضاعفات خطيرة على صحة كبار السن من الأنفلونزا الموسمية

ووجه استشاري الحساسية والمناعية، النصيحة لكبار السن بإتخاذ الحذر، وعدم الاستهانة حتى في أدوار الإنفلونزا العالية، لأنها تشكل خطورة على صحتهم العامة، ومن الممكن حدوث مضاعفات خطيرة على صحتهم.

اللقاحات لا يوجد لها أي أضرار أو آثار سلبية

وطالب استشاري الحساسية والمناعة الجميع، بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، بجانب لقاح كورونا، خصوصا أن كل اللقاحات لا يوجد لها أي أضرار أو أثار سلبية، الأمر الذي يجعل منها أمرا مهما جدا، ولابد أن يحصل الجميع عليها.