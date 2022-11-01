«نشرة التنسيقية».. لقاءات جماهيرية وندوات وأفكار لدعم الحوار الوطني

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهودها في عقد ندوات ولقاءات وجلسات نقاشية وورش عمل مع أهالي المحافظات المختلفة؛ لسماع مقترحاتهم ومشكلاتهم وآرائهم حول القضايا المختلفة التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» أبرز جهود التنسيقية أمس، خلال تواجد أعضاءها في مختلف المحافظات.

ورشة عمل بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم ورشة عمل بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، أدارها أسامة بديع وماجد الفقي، أعضاء التنسيقية، وتناولت 4 محاور هي: «المعوقات والتحديات المتعلقة بإجراءات التأسيس، والمعوقات المتعلقة بحرية ممارسة النشاط، ومعوقات الحصول على التمويل والتبرعات، ومعوقات حدود تدخل الجهات الإدارية في عمل مؤسسات المجتمع المدني».

وفي السياق ذاته، عقدت التنسيقية صالون بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، أداره الإعلامية آدا جاد، باستضافة عدد من الخبراء والمتخصصين في قضايا المجتمع المدني؛ لمناقشة مدى تأثير نمو المجتمع المدني داخل البلاد، وما يواجهه أو يصطدم به من معوقات تتسبب في إعاقة نموه، فضلًا عن النظرة التي يشوبها الشك أحيانا وعدم الأمان تجاه تلك المنظمات.

صالون بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»

وناقش الصالون أيضا مدى أهمية إعادة صياغة كافة القوانين والتشريعات المرتبطة بمكونات المجتمع المدني، وسبل تفعيل العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، بحيث يمثل جهة ومظلة للمنظمات الحقوقية في دعمها وتدريبها وتوفير بعض التمويل.

وعقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لقاءا مع أهالي قرية تل بني تميم بمحافظة القليوبية، بمقر جمعية الإمام البخاري؛ لعرض الجهود التي أنجزتها الدولة في قرى محافظة القليوبية، والتنويه عن البدء في مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق والكهرباء بالمحافظة، فضلا عن البدء في بناء مستشفى شبين القناطر المركزي بتكلفة تزيد عن المليار جنيه.

والتقى وفد من التنسيقية، مع الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بحضور قيادات وطلاب الجامعة، في قاعة المؤتمرات بالجامعة، في جلسة تحت عنوان «مسيرة العمل المناخي.. من ستوكهولم إلى شرم الشيخ»؛ للحديث عن أهمية الحوار الوطني لخلق مساحات مشتركة تسع جميع فئات المجتمع، وكذلك استعراض الآثار السلبية للتحديات المناخية وجهود الدولة المصرية ودورها في مواجهة التحديات.

وعقدت التنسيقية ثالث جلساتها النقاشية بمحافظة القليوبية بمركز طوخ حول محاور الحوار الوطني، ‏للاستماع إلى وجهات نظرهم ومقترحاتهم بحضور النائبة أميرة العادلي والنائب محمد عبدالعزيز، والنائبة إيمان الألفي، أعضاء التنسيقية.

وتناولت الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات، منها التعليم والمحليات والتعليم الفني وضعف أداء المحليات كما تم مناقشة الوضع الحالي لمنظومة المحليات، وفرص العمل والتأهيل لسوق العمل الفعلي ومستقبل الصناعة، فيما طالب الحضور بضرورة ضبط الأسعار والرقابة علي الأسواق.

جلسة نقاشية حول «مشاكل وتحديات الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية»

وعقد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، جلسة نقاشية بعنوان «مشاكل وتحديات الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية»، بحضور عدد من نواب التنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ؛ للحديث عن أفكار الشباب وسماع مقترحاتهم ومشروعات الأنشطة الطلابية.

وعقدت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لقاءا مع عدد من السيدات المعيلات تحت عنوان «قضايا الحوار الوطني» بمركز أبو حمص محافظة البحيرة؛ للاستماع إلى كل ما يشغل السيدات المعيلات من مشكلات وقضايا ومقترحات ورؤى عامة، كما تطرقت الجلسة لعدد من الموضوعات منها فلسفة الحوار الوطني، ومحاوره وأهدافه؛ وأهمية مشاركة الجميع في كل المحاور السياسية، الاقتصادية والمجتمعية.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، إذ تناولت الورشة مناقشة أربعة محاور وهى، «المعوقات والتحديات المتعلقة بإجراءات التأسيس، والمعوقات المتعلقة بحرية ممارسة النشاط، وكذلك معوقات الحصول على التمويل والتبرعات، ومعوقات حدود تدخل الجهات الإدارية في عمل مؤسسات المجتمع المدني».

ونظمت التنسيقية ندوة مع محافظة بني سويف ندوة بنادي الإدارة المحلية بالمحافظة، بحضور الدكتور المحافظ محمد هاني غنيم؛ للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين للتصدي للتحديات التي تواجههم، والتطرق لبعض المحاور والموضوعات مثل أهمية العمل العام وأهدافه؛ وأهمية تفعيل مشاركة الشباب في جميع المحاور السياسية، والاقتصادية والمجتمعية، وسط تفاعلاً كبيراً من الحضور.