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14 توصية لورشة التنسيقية «معوقات عمل المجتمع المدني».. منها توعية الطلاب

كتب:

محمد أباظة
03:08 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
ورشة التنسيقية

ورشة التنسيقية

خرجت ورشة «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات» التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من التوصيات، والتي جاءت على النحو الآتي: 

- نشر ثقافة العمل المجتمعي بين طلاب الجامعات.

- تخصيص جزء من صندوق «تحيا مصر» لدعم مؤسسات المجتمع المدني.

- تفعيل خارطة عمل مجتمعي للدولة لحث الجمعيات الأهلية علي المشاركة بها.

إتاحة مساحة أكبر من التشبيك

- إتاحة مساحة أكبر من التشبيك بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.

- مراجعة البنود الخاصة بالضرائب علي منظمات المجتمع المدني.

- مراجعة البنود الخاصة بالعقوبات المالية المطبقة على المخالفات الإدارية لمؤسسات المجتمع المدني وتخفيفها.

- تفعيل المادة 17 من القانون بالتعامل مع المرافق من مياه وكهرباء نفس معاملة الاستهلاك المنزلي وليس الاستخدام التجاري.

- إتاحة المناخ للسماح للمنظمات الدولية بفتح مكاتب إقليمية لها بمصر.

- إبلاغ المؤسسات بأسباب رفض حصولهم على التمويل من جهات محددة صراحة.

- حث الإعلام على تحسين صورة منظمات المجتمع المدني بعد حملات التشويه السابقة.

إنشاء المجلس الأعلى للعمل المدني

- إنشاء المجلس الأعلى للعمل المدني في مصر أو إعادة تفعيل دور الاتحاد العام لـ الجمعيات الأهلية.

- تعديل تشريعي في المادة 46 لتسهيل إجراءات حل وتصفية الجمعيات.

- تعديل تشريعي لمنح المجالس المؤقتة صلاحيات كاملة في الإدارة أو حل.

- حذف المادة رقم 15 من قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي تقيد حق الجمعيات غير الحكومية في إجراء استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.