14 توصية لورشة التنسيقية «معوقات عمل المجتمع المدني».. منها توعية الطلاب
كتب:
محمد أباظة
03:08 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
ورشة التنسيقية
خرجت ورشة «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات» التي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعدد من التوصيات، والتي جاءت على النحو الآتي:
- نشر ثقافة العمل المجتمعي بين طلاب الجامعات.
- تخصيص جزء من صندوق «تحيا مصر» لدعم مؤسسات المجتمع المدني.
- تفعيل خارطة عمل مجتمعي للدولة لحث الجمعيات الأهلية علي المشاركة بها.
إتاحة مساحة أكبر من التشبيك
- إتاحة مساحة أكبر من التشبيك بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.
- مراجعة البنود الخاصة بالضرائب علي منظمات المجتمع المدني.
- مراجعة البنود الخاصة بالعقوبات المالية المطبقة على المخالفات الإدارية لمؤسسات المجتمع المدني وتخفيفها.
- تفعيل المادة 17 من القانون بالتعامل مع المرافق من مياه وكهرباء نفس معاملة الاستهلاك المنزلي وليس الاستخدام التجاري.
- إتاحة المناخ للسماح للمنظمات الدولية بفتح مكاتب إقليمية لها بمصر.
- إبلاغ المؤسسات بأسباب رفض حصولهم على التمويل من جهات محددة صراحة.
- حث الإعلام على تحسين صورة منظمات المجتمع المدني بعد حملات التشويه السابقة.
إنشاء المجلس الأعلى للعمل المدني
- إنشاء المجلس الأعلى للعمل المدني في مصر أو إعادة تفعيل دور الاتحاد العام لـ الجمعيات الأهلية.
- تعديل تشريعي في المادة 46 لتسهيل إجراءات حل وتصفية الجمعيات.
- تعديل تشريعي لمنح المجالس المؤقتة صلاحيات كاملة في الإدارة أو حل.
- حذف المادة رقم 15 من قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والتي تقيد حق الجمعيات غير الحكومية في إجراء استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية.