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«التنسيقية» تلتقي قيادات حزب الغد ضمن فعالياتها بشأن الحوار الوطني

كتب:

حسام حربى
02:40 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
وفد «التنسيقة» في حزب الغد

وفد «التنسيقة» في حزب الغد

استقبل حزب الغد في مقره، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية، في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع تيارات وفئات المجتمع كافة، بشأن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

الحوار الوطني

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الغد في الحوار الوطني، في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية بشأنها.

ويأتي اللقاء في إطار حرص التنسيقية على تعزيز الحوار السياسي بين مختلف القوى السياسية والحزبية بشأن قضايا الوطن والمجتمع المصري، وتعظيم الاستفادة من المساحات المشتركة بين الجميع في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الصالح العام.

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بقلم حسام حربى