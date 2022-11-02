رئيس «إرادة جيل»: «القاهرة الإخبارية» حققت بداية قوية.. وننتظر مزيدا من التألق

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن انطلاق فضائية «القاهرة الإخبارية» بهذا الشكل الذي رأيناه هو أمر متوقع، نظرا للكوادر المهنية وقيادة القناة ورؤيتها، فكنا نتوقع بداية قوية وقد كان بالفعل، وهذا دليل على جدية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في مسعاها نحو بناء وعي أجيال قادمة.

«القاهرة الإخبارية» منتظر أن تكون الشاشة الأولى للمواطن العربي

وأضاف تيسير، في تصريحات لـ«الوطن»، إن «القاهرة الإخبارية» منتظر أن تكون الشاشة الأولى للمواطن العربي لأنها قناة على المستويين الدولي والإقليمي معا، فبالتالي سوف يشاهد المواطن كل الأخبار الخاصة بالدول العربية في مكان واحد بعيدا عن أي محاولات للتشويه أو التزوير.

وأكد مطر أن جهود الشركة المتحدة مرئية وواضحة للجميع ونحن نقدرها وندعمها، وندعم أي مجهود لرفعة شأن الوطن ومحاربة الشائعات التي تستهدف هدم وعي الشباب وعمل شوشرة تؤثر على رؤيتهم للأحداث الحالية شكل أو بآخر.

ننتظر من «القاهرة الإخبارية» المزيد من التألق والإبداع

ولفت إلى أننا ننتظر من «القاهرة الإخبارية» المزيد من التألق والإبداع والإضافة للجمهور في الساحة العربية بالطريقة المهنية والصدق والأمانة في العمل الإعلامي، وانطلاق القناة بالشكل الذي رأيناه يؤكد ويدلل على ذلك.