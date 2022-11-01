«DMC» تبرز عدد «الوطن» عن القاهرة الإخبارية: «هنا عاصمة الخبر»

عرض برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين، والمُذاع على فضائية «DMC»، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بإطلاق قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان «هنا عاصمة الخبر.. إشادات واسعة بانطلاقة القاهرة الإخبارية».

مصر رائدة في مجال الإعلام

وفي نفس السياق، قال الكاتب الصحفي أحمد عامر، إننا كنا ننتظر إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، لأهميتها الكبرى وحاجة مصر لها منذ عام 2013، باعتبارنا رواد في مجال الإعلام، معلقًا: «مصر مينفعش تقلد حد، الناس هي اللي تقلدنا»، لافتًا إلى أن القناة سُتعرف العالم بالقضايا المصرية وطرق معالجتها.

هوية مصرية كاملة

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح»، أن قناة القاهرة الإخبارية تتميز بخبرات وهوية مصرية كاملة، تهدف إلى إيصال السياسة المصرية للخارج، مشيرًا إلى أن القناة تضم خبرات من البيت العملاق المصري في الإعلام «ماسبيرو»، فضلًا عن تواجد خبرات من الوطن العربي بنسبة لا تقل عن 10%.