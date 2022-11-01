أخبار البورصة المصرية.. 6.6 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

شهدت البورصة المصرية، ارتفاعا بجميع المؤشرات في نهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ أغلق مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.53% عند مستوى 11432.79 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.15%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2254.88 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3286.64 نقطة بارتفاع نسبته 0.34%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.4%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.4%، ليغلق عند 2073.68 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 547.7 مليون سهم، وتنفيذ 56.328 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 198 سهمًا، إذ ارتفع 82 سهمًا، وانخفض 42، فيما استقر 74 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 771.335 مليار جنيه، بمكاسب نحو6.6 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 11600 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق مرتفعًا بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية، ليستعيد مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11400 والإغلاق أعلاه.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400 قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، أغلق مرتقعصا بفضل الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح بينما اتجه المستثمرون الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة قد يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة والاستقرار أعلاه.