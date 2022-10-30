البورصة المصرية تحقق 5.5 مليار جنيه مكاسب سوقية في نهاية التعاملات

شهدت البورصة المصرية، تباينا في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد، حيث صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.62%، ليغلق عند 2038.29 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال التداول على 533.5 مليون سهم، وتنفيذ 54.936 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 196 سهمًا، إذ ارتفع 34 سهمًا، وانخفض 92 فقط، واستقر 70 سهما.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 751.309 مليار جنيه، بمكاسب نحو 5.5 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى 9600 نقطة

قال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، أغلق على ارتفاع بعد أن فقد معظم مكاسبه الصباحية بفضل ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية قرب مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 نقطة، وبفضل اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية.

استقرار المؤشر الرئيسي

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11000 نقطة، قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 نقطة، وحال عدم الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 10900 نقطة.

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، استقر بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، بعد أن فقد مكاسبه الصباحية بفضل ظهور عمليات جني أرباح قرب مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة، ما انعكس سلبا على أداء المؤشر.

ويتوقع استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي، وهو 2200 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة.