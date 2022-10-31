أخبار البورصة المصرية.. 13.4 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية تعاملات اليوم

شهدت البورصة المصرية، ارتفاعا بجميع المؤشرات في نهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ أغلق مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 30» مرتفعًا بنسبة 2.45% عند مستوى 11372.79 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.9%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2251.58 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3275.37 نقطة بارتفاع نسبته 1.19%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 2.04%

وأغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.33%، ليغلق عند 2065.39 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 590.9 مليون سهم، وتنفيذ 47.819 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 88 سهمًا، وانخفض 34، فيما استقر 73 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 764.749 مليار جنيه، بمكاسب نحو 13.4 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 11400 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق مرتفعًا بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية؛ الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي والاستقرار أعلاه، متجها بهذا الآداء الإيجابي والصعود إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11400 نقطة مدعوما باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي يتجه المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11200 مرة أخرى.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، نجح أيضا في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200، والاستقرار أعلاه بنهاية التعاملات، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع، وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.

ويتوقع عيد، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة يدفعه إلى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2300 نقطة.