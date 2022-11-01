أخبار البورصة المصرية.. 6.5 مليار جنيه مكاسب سوقية مع بداية التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعًا جماعيًا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، آخر جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.25% إلى مستوى 11401.79 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.23%، عند مستوى 2256.82 نقطة.

6.5 مليار مكاسب سوقية

ووصلت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 6.5 مليار جنيه، مسجلة في الوقت الحالي 771.299 مليار جنيه.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.31%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.31%، إلى مستوى 3285.64 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.24% عند مستوى 2070.29 نقطة.

670.8 مليون جنيه قيم التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 334.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 146.2 مليون سهم عبر تنفيذ 14.603 صفقة، فيما جرى التداول على 182 سهما، ارتفع منها 55 سهما، فيما انخفض 16 سهم و93 دون تغيير.

وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إنَّ استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 11400 نقطة، بدعم من استمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة أمس الاثنين، على ارتفاعات جماعية ومكاسب بلغت نحو 13.4 مليار جنيه.