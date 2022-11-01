أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات.. بينها الإسكندرية والبحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث شهدت دمياط وكفر الشيخ سقوط أمطار غزيرة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع توقعات بزيادة فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات

وذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية أن أماكن سقوط الأمطار غدا بالمحافظات تشمل محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري «مطروح، السلوم، البحيرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط»، وتكون خفيفة إلى متوسطة بنسة 40%.

كما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري «الغربية، الشرقية، الدقهلية، القليوبية» سقوط أمطار تصل إلى 30% على مدار اليوم.

نشاط لحركة الرياح

فيما تنعدم فرص سقوط الأمطار على محافظات «الفيوم، المنيا، بني سويف، الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، وسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر»، مع نشاط لحركة الرياح على فترات متفاوتة.