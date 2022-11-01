محافظ الشرقية: هيئة المواد النووية تساهم في تعزيز دور البحث العلمي بجميع المجالات

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية، الدكتور حامد إبراهيم السيد، رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة في مجالات التدريب والدعم الفني للبنية التحتية بالمحافظة.

الهيئة تساهم في تعزيز وتعظيم دور البحث العلمي

وأكد محافظ الشرقية أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة كونها تُعد أحد بيوت الخبرة الوطنية لما تقدمه من استشارات ودراسات ومشروعات علمية وتكنولوجية وإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة تساهم في تعزيز وتعظيم دور البحث العلمي في مختلف المجالات.

إنجازات المحافظة في مجالات التدريب

كما استعرض محافظ الشرقية إنجازات المحافظة في مجالات التدريب وما تمتلكه من مقومات تُساهم في النهوض بالعملية التدريبية كمركز التدريب وتنميه الموارد البشرية والذي يضم نخبه متميزة من المدربين والمتدربين في كافة مجالات العمل المختلفة وذلك انطلاقاً من رؤيتها نحو تحسين مستوى أداء العاملين والارتقاء بمنظومة العمل لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة هيئة المواد النووية عن سعادته لزيارة محافظة الشرقية، معرباً عن تطلعه للتعاون مع المحافظة والاستفادة من الكوادر المؤهلة لإجراء دورات تدريبية بالهيئة وتعزيز التعاون المشترك بينهما بما يعود على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستعداد الهيئة لتزويد المحافظة بأجهزة تكنولوجية حديثة في مجالات الاستشعار عن بعد ودعم البنية التحتية والدراسات الفيزيقية.