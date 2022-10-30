محافظ الشرقية يتابع تنفيذ خطة التطوير والتجميل وفتح محاور مرورية جديدة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بمدينة الزقازيق لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

تنفيذ خطة تطوير شوارع الزقازيق

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لوضع التصور اللازم للبدء في تنفيذ خطة تطوير شوارع (الأمن الغذائي - القومية – عبد العزيز علي - حي المستشارين) في مدينة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني، والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، ونبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق، وممثلي شركات وهيئات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والتليفونات.

استبدال مواسير بلاستيك بخطوط المياه والصرف الاسبستوس

كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان ورئاسة قطاعات الكهرباء والتليفونات وشركة الغاز للبدء فوراً في نقل محولات الكهرباء بشارعي القومية والأمن الغذائي وكذلك نقل كبائن التليفونات وأكشاك الغاز الطبيعي فضلا عن التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى للبدء في أعمال استبدال مواسير بلاستيك بخطوط المياه والصرف الاسبستوس، وذلك لتنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بالشارعين استعداداً لرصفهما وتهيئتهما أمام حركة السيارات والمارة.

وجَّه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع مسؤولي قطاعات المياه والكهرباء والغاز بعمل المقايسات اللازمة لتوصيل المرافق العامة للمنازل بمنطقة حي المستشارين، كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام برد الشيء لأصله وإجراء الترميمات اللازمة عقب انتهاء الأعمال حفاظاً على المال العام والشكل الجمالي والحضاري للمنطقة.

وخلال الاجتماع أعلن المحافظ أنه سيتم البدء في أعمال رصف ورفع كفاءة شارع عبد العزيز علي بمدينة الزقازيق ضمن خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق، مشدداً على مسؤولي شركة الإتصالات لنقل كبائن التليفونات بشارع عبد العزيز علي إلى أماكن أخرى حتى لا تُعيق أعمال الرصف والتطوير بالشارع.

كما كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي ثان ومديرة الإدارة الهندسية بالمحافظة بعقد اجتماع أسبوعي مع مسؤولي الشركات والهيئات والجهات المنفذة لأعمال التطوير لمناقشة مراحل التنفيذ، فضلاً عن عقد اجتماع أسبوعي مع المحافظ للتعرف على المعوقات في ملف تطوير وتجميل شوارع مدينة الزقازيق وتوفير الحل الفوري لها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لإحياء المدينة والوصول إلى بنية أساسية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.