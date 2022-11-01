هل بخار الماء يساهم في الاحتباس الحراري؟.. خبير مناخ يجيب

يعتقد الكثيرون أن بخار الماء مصدر غني بالفوائد الصحية، وعنصر يستخدم في علاج الأمراض التنفسية مثل الالتهاب الرئوي، والأغراض التجميلية مثل مشكلات البشرة والجسم، بالإضافة إلى دوره في الصناعة الحديثة كقوة دفع في وسائل المواصلات والآلات، ومعالجة وتنظيف المنتجات الغذائية في المصانع.

ولكن ما لا يعرفه البعض أن بخار الماء قد يكون له أضرار، وعلى رأسها الاحتباس الحراري الذي يعد سببا رئيسيا في تغيرات المناخ السلبية.

بخار الماء أحد مكونات ظاهرة الاحتباس الحراري

وبحسب موقع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء «ناسا» يعد بخار الماء أحد مكونات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تساهم فيها 5 غازات أخرى، وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض، ما استدعى من قادة العالم تنظيم مؤتمر لمناقشة تلك التغيرات المناخية تحت عنوان «قمة المناخ» والذي تستضيفه مصر خلال الأيام المقبلة.

«بخار الماء في حد ذاته غير ضار، ولكن ضرره في الاحتباس الحراري غير مباشر» بهذه الكلمات كشف الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب خلال حديثه لـ«الوطن» عن أضرار بخار الماء.

أوضح أن بخار الماء له فوائد كثيرة فهو يعد أكبر خزان للماء بعد البحار و المحيطات، وعملية التبخير تعتبر عملية طبيعية لتحلية الماء المالحة، لتصبح صالحة للشرب بل هو سبب في الثورة الصناعية التي حدثت في أوروبا.

علاقة بخار الماء بالاحتباس الحراري

وأوضح «علام» أن سبب إدراج بخار الماء لقائمة الغازات المنبعثة التي تسبب الاحتباس الحراري يرجع لسبب غير مباشر، لأنه إذا تفكك جزيء الماء إلى عناصره الأساسية «ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين»، تتحد ذرتي الهيدروجين مع عنصر الكبريت منفصلة عن ذرة الأكسجين، مكونة غاز كبريتيد الهيدروجين السام والذي يطلق عليه «غاز المجاري» وهو ذو رائحة كريهة تشبه تلك التي تتواجد بالقرب من مجاري الصرف الصحي، وهو أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد أنه يمكن للبرق أيضا أن يفكك جزئ الماء، مسببا اتحاد ذرة الاكسجين الموجودة فيه مع ذرتين آخرتين منه مكونة غاز الأوزون السام، والمسبب أيضا لظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا سبب إدراج بخار الماء كسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري.