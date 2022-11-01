جامعة مصر للمعلوماتية تعلن مشاركتها في قمة المناخ بشرم الشيخ

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية، مشاركة وفد من أعضاء هيئة التدريس في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop 27 التي تستضيفها مصر بداية من 6 نوفمبر حتى 18 من الشهر نفسه بمدينة شرم الشيخ بمشاركة زعماء العالم.

وأكدت الدكتورة ريم بهجت، رئيس الجامعة مشاركتها في أعمال القمة فضلا عن الدكتورة أماني عيسى رئيس قطاع تطوير الأعمال بالجامعة، وأشادت «بهجت»، بجهود الدولة المصرية لتفعيل الحراك العالمي لمكافحة تغير المناخ وإيجاد حلول تكنولوجية فعالة لمجابهة تداعياته والحد من أثاره عن طريق تكثيف الجهود والعمل المشترك من أجل التصدي لهذه المشكلة التي تهدد الجميع، وذلك من خلال استضافة مصر COP 27 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التصدي للتغيرات المناخية على رأس اهتمامات الجامعة

وأوضحت الدكتورة أماني عيسى مسئول تطوير الأعمال بالجامعة، أن التصدي للتغيرات المناخية يأتي ضمن اهتمامات جامعة مصر للمعلوماتية، حيث عقدت الجامعة الشهر الماضي فاعليات Climathon2022 على مدار أكثر من شهر تحت رعاية وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفس AWS ليكون منصة لحلول فعالة لهذه الأزمة والتصدي لها من خلال تسخير علوم التكنولوجيا في وقف تداعياتها.

تخفيف آثار التغيرات المناخية

وقالت الدكتورة أماني عيسى: «تحث جامعة مصر للمعلوماتية طلابها على تحمل مسؤولياتهم تجاه المناخ والحفاظ على البيئة من أجل حماية مستقبلهم إلى جانب العمل المشترك من أجل تخفيف آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع توظيف التكنولوجيا في الحلول لما لها من قدرة كبيرة على مجابهة قدر كبير من التحديات التي تواجه الإنسانية بشكل خاص والحياة بشكل عام»، ولفتت إلى أن ذلك لن يكتمل دون التطرق إلى البحث العلمي لأهميته وواقعيته وتوجيهه لخدمة مكافحة التغيرات المناخية.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

16 برنامجًا تعليميًا

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: «علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم» وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية.