ندوة بجامعة كفر الشيخ توصي بتفعيل الخطط الحديثة لمقاومة تأثير التغير المناخي

نظمت كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «تدوير المخلفات السمكية ودورها في مواجهة التأثيرات السلبية للمتغيرات المناخية في ضوء قمة المناخ Cop27»، برئاسة الدكتور إبراهيم إبراهيم الهواري، عميد الكلية، ومقرر الندوة الدكتور راضي على محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وحضور طلابي.

جاء ذلك، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تفعيل الاستراتيجيات الحديثة لمقاومة تأثير التغير المناخي

وحاضر في الندوة، النائبة راجية سعد عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ المصري، واستهدفت الندوة العلمية أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيئة المعاونة، وطلاب الكلية، والجهات والهيئات المهتمة بالتغير المناخى والحفاظ على البيئة.

وأوصت الندوة ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الحديثة لمقاومة تأثير التغير المناخي، وتفعيل دور جامعة كفر الشيخ فى تحقيق رؤية مصر 2030 وقمة المناخ COP27، وضرورة الاهتمام بتدوير المخلفات السمكية، ودورها فى مواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

مصر تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27

جدير بالذكر، أن مصر تستضيف قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بشرم الشيخ المصرية بداية من 6 نوفمبر 2022، حتى 18 نوفمبر من الشهر نفسه 2022.