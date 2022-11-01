أمطار غزيرة على عدة مراكز بالدقهلية.. وتوجيهات بشفط المياه من الشوارع

هطلت أمطار رعدية غزيرة على عدد من المراكز الجنوبية في محافظة الدقهلية اليوم، مصحوبة بالبرق والرعد وظهور السحب المنخفضة، وهو ما تسبب في ظهور تجمعات مياه الأمطار في المناطق المنخفضة في شوارع قرى ومدن مراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين، بالإضافة لانتشار الغيوم في سماء المنصورة وطلخا ودكرنس.

وناشدت رئاسة مركز ومدينة أجا، في بيان لها، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة والأكشاك الكهربائية أثناء موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

تكاثر السحب وسقوط أمطار

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تمتد خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وكذلك تجدد السحب الرعدية الممطرة على السواحل الغربية مطروح والإسكندرية، وتمتد لمناطق من شمال الوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ.

رفع آثار الأمطار أولا باول

ووجه العميد عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بالتعامل الفوري لشفط وكسح مياه الأمطار من خلال فرق العمل الميدانية بنطاق المدينة، وذلك بجميع مناطق تجمعات مياه الأمطار بالشوارع بنطاق المدينة، على أن تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تماما من أعمال رفع تراكمات المياه، حرصا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية وتسهيل حياة سكان المركز.