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إعفاء 4 مسؤولين بالإدارة الزراعية بسمالوط من مناصبهم بسبب التقصير في العمل

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محمد أبو عمرة
05:46 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أصدر مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنيا، قرارا بإعفاء كل من مدير الإدارة الزراعية بسمالوط، ومدير إدارة التعاون الزراعي، ورئيس قطاع البيهو الزراعي، ‏ومدير جمعية قرية البيهو الزراعية، من مناصبهم، بسبب تقصيرهم في أعمالهم.

وجاء قرار إعفاء المسؤولين الأربعة، بعد جولة مفاجئة لـ سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، للتفتيش على بعض الجمعيات الزراعية، للتأكد من حسن سير عملية صرف الأسمدة للمزارعين، ومنع التلاعب فيها.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، إن الجولة جاءت تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على منظومة الأسمدة ومنع التلاعب فيها.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.