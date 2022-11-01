نفاد تذاكر حفل عمرو دياب المقبل في موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، نفاد تذاكر حفل النجم الكبير عمرو دياب المقام يوم 3 نوفمبر الجاري ضمن فاعليات موسم الرياض.

عمرو دياب في حفلات موسم الرياض

ويحيي عمرو دياب حفلًا كبيرًا ضمن حفلات موسم الرياض، والتي اعتاد الهضبة المشاركة فيه كل عام بحفلات شهدت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق فاعلياته.

وكان عمرو دياب قد أحيا مؤخرًا حفل ختام احتفالية مرور خمسين عاما على العلاقات المصرية الإماراتية والذي أقيم تحت سفح الأهرامات، وشارك فيه الفنان الإماراتي حسين الجسمي.

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة القطرية الدوحة يوم 24 نوفمبر الجاري.

عمرو دياب أول فنان يتخطى حاجز المليار استماع

الفنان عمرو دياب يعد أول فنان عربي يتجاوز المليار استماع عبر منصة أنغامي للموسيقى.

وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب من خلالها، إذ جاء في المركز الأول أغنية «تملي معاك»، والمرتبة الثانية «يتعلموا»، والثالثة «أماكن السهر»، والرابعة «أنت الحظ»، والخامس «أجمل عيون».