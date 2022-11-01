مصر تشارك في معرض لندن لجذب السياح البريطانيين: فرصة لتقديم العروض الترويجية

يستعد القطاع السياحي المصري الحكومي والخاص للمشاركة بمعرض لندن السياحي «wtm»، أحد أهم المعارض السياحية بالعالم الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري ، وقال محمد فلا عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحرالأحمر، إن المشاركة بالمعرض مهمة جدا للقطاع السياحي خاصة وأن الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مصر تراجعت بشدة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة بعد أن كان السياح البريطانيون يحتلون أحد المراكز الـ 5 الأولى بقائمة أكثر السياح زيارة لمصر سنويا.

الإلتقاء بوكلاء السياحة البريطانيين

وأضاف محمد فلا في تصريحات لـ«الوطن»، أن معرض لندن السياحي فرصة جيدة للالتقاء بمنظمي الرحلات البريطانية وتقديم العروض الترويجية الخاصة بالمقصد السياحي المصري، والعمل أيضًا على زيادة أعداد الرحلات السياحية الوافدة من بريطانيا إلى مصر خلال الشهور القليلة المقبلة، موضحا أن السائح البريطاني من ذوي الإنفاق المرتفع، وهو ليس سائحا موسميا حيث يزور مصر طوال العام وخاصة زيارة المدن الشاطئية وأيضا المدن الأثرية.

عاطف عبد اللطيف: جناح مصري متميز بمعرض لندن السياحي

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن المعرض فرصة جيدة للالتقاء بوكلاء السياحة من مختلف دول العالم حيث أن المعرض ليس مقصورا فقط على شركات السياحة البريطانية، وأن هيئة تنشيط السياحة أعدت جناحا مميزا داخل المعرض لشركات السياحة والفنادق المصرية سيتم خلاله الترويج والتسويق للأنماط السياحية التي تمتلكها مصر.

ثانى أكبر معرض سياحي بالعالم

وأشار إلى أن معرض لندن السياحي يعتبر ثاني أكبر معرض سياحي بالعالم ويتم خلاله التعرف على آخر ما توصلت له صناعة السياحة والطيران في العالم، موضحًا أن الوفد السياحي المصري المشارك بالمعرض سيقوم بالترويج لبرنامج «الإقامة الطويلة»، خلال الشتاء، لاسيما أن دول أوروبا تمر حاليًا بأزمة طاقة جراء توقف موسكو عن إمدادات الطاقة للعديد من الدول الأوروبية كنتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية ما جعل الشتاء الحالي صعبا علي الأوروبيين.