«مستثمرو السياحة»: معرض لندن فرصة كبيرة لعرض المنتج المصري وتسويقه

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن القطاع السياحي المصري يعول بشكل كبير على المشاركة بمعرض لندن السياحي (WTM2022) في دورته الـ42، والذي يقام بالعاصمة البريطانية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر المقبل، لإبرام تعاقدات واتفاقات لقدوم السياح من مختلف الجنسيات إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

آلاف العاملين بالسياحة يشاركون بالمؤتمر

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن معرض لندن السياحي يشارك به آلاف العاملين بقطاع السياحة من مختلف دول العالم، فضلا عن ملايين الزوار المتواجدين في بريطانيا وأوروبا، ما يمثل فرصة كبيرة لعرض المنتج المصري وتسويقه أمام العالم.

أشار إلى أن المعرض يمثل تحديا كبيرا للعاملين بالقطاع السياحي المصري لإبرام اتفاقات وتعاقدات للموسم السياحي والشتوي المقبلين، تسهم في عودة الحركة السياحية إلى ما كانت عليه في 2019، والتي زار مصر خلالها نحو 13.1 مليون سائح ، بالإضافة إلى إعادة الحركة السياحية الوافدة من بريطانيا لمصر، لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

قدوم السياح الروس إلى مصر بأعداد كبيرة

أوضح أن الحجوزات المقبلة لمصر خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل، رغم أنها معقولة إلا أنها لا يمكن مقارنتها بحجوزات عام 2019، والتي كانت مرتفعة للغاية، مشيرا إلى ضرورة موافقة البنك المركزي المصري على كون الروبل الروسي عملة معتمدة في التعاملات بين مصر وروسيا، ما يسهل قدوم السياح الروس إلى مصر بأعداد كبيرة خلال الشتاء المقبل.

أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري

وتابع: «إذا لم نستطع تذليل كافة العقبات أمام قدوم السياح الروس لمصر خلال فصل الشتاء، فإن أعداد السياح الوافدين للمقصد السياحي المصري وبخاصة إلى شرم الشيخ والغردقة لن تكون على قدر تطلعات العاملين».

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إلى أن المنشآت الفندقية بشرم الشيخ في مراحل الاستعداد الأخيرة لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ الذي تستضيفه المدينة خلال شهر نوفمبر المقبل، موضحا أن العمل بفنادق المدينة يجرى حاليا على قدم وساق للانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة، لاستقبال مثل هذا الحدث العالمي المهم، والذي لا يتكرر كثيرا.