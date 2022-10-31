غرفة شركات السياحة: أكثر من 100 فندق عائم يعمل حاليا بين الأقصر وأسوان

قال ثروت عجمي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحركة السياحية الوافدة للأقصر حاليا من مختلف دول العالم مرتفعة للغاية، موضحا أنه وللمرة الأولى هذا العام تتجاوز أعداد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان حاجز الـ100 فندق.

أسبانيا تتصدر الدول المصدرة للسياح للأقصر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن غالبية السياح المتواجدين حاليا بالأقصر من دول أسبانيا وفرنسا مع تواجد أعداد جيدة من سياح الولايات المتحدة الأمريكية وسياح دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالإسبانية.

وأشار إلى أن أسبانيا احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى الأقصر منذ بداية العام الجاري.

الرحلات السريعة الوافدة من سفاجا

وأوضح أن غدا الثلاثاء سيشهد انتعاشة في نسب إشغال الفنادق الثابتة بالأقصر، وذلك بسبب الرحلات البرية السريعة الوافدة من سفاجا إلي الأقصر، والذي يقيم السياح خلالها ليلة واحدة بالفنادق الثابتة بالمحافظة ، مشيرا إلى أن تلك الرحلات تتكرر مرتين فى الشهر.

وأشار إلى أن المزارات الأثرية والثقافية بالأقصر تستقبل يوميا نحو 1500 سائح قادما، لزيارتها من الغردقة عبر الرحلات اليومية البرية، موضحا أن تلك المزارات تستقبل أيضا آلاف السياح المتواجدين بفنادق الأقصر سواء الثابتة أو العائمة.

وأكد أن الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء الجاري ستكون جيدة وأفضل من التي استقبلتها مدن الصعيد السياحية خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام الجاري خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري وحتى نهاية عام 2022 سيشهد زيادة كبيرة في أعداد السائحين الوافدين للأقصر، ولاسيما بعد قدوم سياح دول جنوب شرق آسيا والمتوقع قدومهم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.