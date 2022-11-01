كشف ملابسات فيديو ترويع سيدة بكلب شرس في المطرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو عبر موقع «فيسبوك» متضمنا تضرر إحدى السيدات من قِبل زوجة نجلها لترويعها بالكلاب بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، عقب رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل الواقعة

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشاكية وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم، وتبين عدم صحة روايتها واختلاقها الواقعة لوجود خلافات حول الإرث بينها وبين زوجة نجلها المتوفى.

وتبين وجود كلب خاص بأنجال المشكو في حقها أعلى سطح العقار سكنهم لم يستخدم في ثمة أعمال ترويع، وبسؤال نجلة الشاكية اتهمت المشكو في حقها بالتعدي عليها وعلى والدتها بالسب لذات السبب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.