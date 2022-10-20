ضبط شخصين بتهمة ترهيب طلاب مدرسة في الإسكندرية بـ«عصا» و«كلب»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور بالصور عبر فيس بوك، ظهر به شخصين بحوزة أحدهما كلب والآخر عصا خشبية، وهما يرهبان طلاب إحدى المدارس في الإسكندرية، وتضمّن استغاثة من إحدى أولياء الأمور بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، مُدعما ببعض الصور الفوتوغرافية.

وأظهرت الصور شخصين بحوزة أحدهما «كلب» والآخر عصا خشبية، وهما يرهبان طلاب المدرسة ويتعديان عليهم، وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهمين، وتبيّن أنّهما سيّاس جراج، لأحدهما له معلومات جنائية، وبحوزتهما عصا خشبية وكلب.

مواجهة المتهمين

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وعللا ذلك لسابقة قيام طلبة المدرسة المشار إليها بإحداث تلفيات بالسيارات القائمان على حراستها والموجودة أمام الباب الخلفي للمدرسة حال لهوهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.