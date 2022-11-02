6 شواطئ متاحة مجانا في الإسكندرية خلال الشتاء.. «لو عايز تغير جو»

رغم تميز فصل الشتاء بالبرودة، إلا أن بعض الأشخاص يفضلون قضاء أيام العطلات الرسمية فيه، على الشواطئ والاستمتاع بنسمات الهواء الباردة والاسترخاء أمام البحر، لذا، كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اللواء رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، بفتح وتشغيل 6 شواطئ عامة خلال الشتاء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل الشواطئ العامة المتاحة مجانًا للتريض في الإسكندرية خلال فصل الشتاء، شرط أن يكون ذلك في الأيام المشمسة بعيدًا عن النوات.

الشواطئ المتاحة مجانًا في الإسكندرية شتاءا

وتتمثل الشواطئ المتاحة مجانًا في الإسكندرية كالآتي: «السرايا العام- جليم العام - ميامي العام- المكس العام - شهر العسل العام- الهانوفيل العام»، خلال الفترة من 2022/11/1 وحتى 2023/3/1 في أيام الشتاء المشمسة.

ومن جانبه؛ أشار رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف؛ إلى أن الشواطئ المجانية «المندرة- والأنفوشي»، ستستمر في استقبال روادها طوال العام بالمجان.

دفع قيمة تذاكر الشاطئ في تلك الحالة

ونوه «رشاد» أنه في حالة رغبة المواطن في الجلوس واستخدام معدات الشاطئ «شمسية، كرسي»، يتحتم عليه دفع قيمة تذكرة الدخول «خمسة جنيهات» شاملة الحصول على المعدات السابقة واستخدام دورات المياه.