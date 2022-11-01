رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات الفندقية بشرم الشيخ قبل قمة المناخ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الحالية لشرم الشيخ، عددا من المشروعات الفندقية، كما شهد افتتاح أحدث فنادق سلسلة كليوباترا بالمدينة، في إطار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بمدينة شرم الشيخ؛ استعدادا لانطلاق مؤتمر المناخ COP27، ولاستيعاب حركة السياحة الوافدة خلال الفترة المقبلة، ورافقه كل من رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف.

جولة رئيس مجلس الوزراء بالمشروعات الفندقية

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء بالمشروعات الفندقية، «ريكسوس فيلا»، وفندق «تولينو لامبورجيني»، وفندق «ريكسوس» بنبق، كما شهد افتتاح فندق كليوباترا شرم أكواريوم.

وخلال تفقده للمنشآت الفندقية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الدولة المصرية على تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، خلال هذه المرحلة، انطلاقا من المقومات التي تزخر بها المدن السياحية وخاصة الساحلية في مصر، فضلا عن الميزات النسبية التي تنفرد بها كل مدينة، ولذا فقد عملت الدولة على دعم ومساندة قطاع السياحة، وتوفير كل المعطيات الممكنة من أجل دفعه وتنشيطه، ولا سيما وقت الأزمات الطارئة التي يواجهها هذا القطاع بسبب التداعيات العالمية المتلاحقة.

الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر

وعبر رئيس مجلس الوزراء، عن شعوره شخصيا بالارتياح لافتتاح أي منشأة فندقية جديدة، لكونها ستنضم إلى الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر، وهو ما يتوافق مع مسار استراتيجية تنشيط السياحة في مصر، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن، مؤكدا أن الدولة ماضية في جهود دعم هذا القطاع وتقديم كل صور المساندة المتاحة، من أجل تعظيم دوره في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وعبر المستثمرون عن عميق شكرهم لرئيس مجلس الوزراء، على تشريفه اليوم، لزيارة المشروعات الفندقية، كما توجهوا بالشكر للقيادة السياسية على كل الجهود المبذولة من أجل مساندة قطاع السياحة

وعقب ذلك، شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح كليوباترا شرم أكواريوم، وأشار المدير التنفيذي لمجموعة كليوباترا، إلى أن إدارة المجموعة تستهدف إشغال الفندق بنسبة 80% سياحة أجنبية و20% سياحة مصرية، وتبلغ مساحة الفندق نحو 40 ألف متر مربع، ويحتوي الفندق على 600 غرفة، وبه 800 عامل لتقديم مختلف أنواع الخدمات لرواده، فضلا عن توفير الفندق للعاملين سكن خاص بهم.

وقال مدير المجموعة: «جرى تصميم الفندق بالتعاون مع شركات تصميم إيطالية وأخرى ألمانية، بالإضافة إلى مراعاة جانب مهم وهو احتياجات ذوي الهمم، في مسارات الحركة داخل الفندق وداخل الغرف والخدمات العامة».

ترشيد استهلاك الكهرباء

وفي ضوء العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء، جرت مراعاة زيادة المسطحات الزجاجية على الواجهات الخاصة بالفندق، لإتاحة أكبر مصدر للضوء، وأيضا جرى تزويد الغرف بـ Power Saver، لتقليل استخدام الطاقة الكهربائية، ويحتوي الفندق على أكبر Wave Pool، بمدينة شرم الشيخ، بمساحة 800 متر مربع، وجميع الأنشطة داخل الفندق تتم بصورة صديقة للبيئة، ويتم إعادة تدوير مياه الصرف واستخدامها في مياه الري، لافتا إلى أن الفندق ينظم حملة بعنوان «يوم للبيئة» بشكل شهري، من أجل العمل على تنظيف جميع الشوارع والاماكن المحيطة.

ويتوافر بالفندق العديد من المواقع المناسبة لتنظيم المناسبات والفعاليات، إذ توجد قاعات اجتماعات ومؤتمرات بأحجام مختلفة، مزودة بأحدث تكنولوجيا الفيديو كونفرانس.