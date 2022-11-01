إصابة شخص في تصادم 3 سيارات على «صحراوي» طهطا بسوهاج

وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي عند مركز طهطا بمحافظة سوهاج بين 3 سيارات، بينها سيارة وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج الدكتور محمد حسني عبد الرحيم، بينما أصيب أحد قائدي السيارات.

بلاغ بتصادم 3 سيارات

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات «ربع نقل وملاكي وأجرة سوزوكي، ويوجد مصابين.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وتبين وجود حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وسيارة سوزوكي وسيارة ملاكي، وتبين إصابة سائق السيارة الأجرة، وتم نقله لمستشفى طهطا العام لإسعافه، وتم تحرير محضرا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار رفع آثار الحادث.