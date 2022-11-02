أسعار الذهب تترقب قرارات «الفيدرالي الأمريكي» في اجتماع اليوم

تترقب أسعار الذهب ما تسفر عنه اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقررة اليوم، في وقت تشهد فيه السوق تقلبات وتذبذبًا ملحوظا نتيجة تباين التوقعات بشأن نسبة رفع الفائدة التي سيقرها رئيس البنك «جيروم باول».

ارتفاعات طفيفة

وعلى الرغم من التراجعات التي سيطرت على المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية، إلا أن الأسعار شهدت في تعاملات الأحد الماضي، ارتفاعا بنسبة 1%، ليصل السعر أعلى من 1560 دولارا للأوقية، وهو الارتفاع الذي عززه التوقف المؤقت لصعود الدولار، وتراجع عائدات السندات الأمريكية قبيل عقد اجتماع «الفيدرالي».

توقعات الأسعار

تتوقع الأسواق أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لكن الاحتمالات تتزايد بأنه قد يبطئ وتيرة رفع سعر الفائدة في ديسمبر، في الوقت الذي أعلن بالفعل بنك الاحتياطي الأسترالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في نوفمبر بمقدار 25 نقطة أساس، ومن المقرر أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة مرة أخرى غدًا.

زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك

على الرغم من مكاسب يوم الثلاثاء، لا يزال الذهب تحت ضغط شديد، ولا تعتبر تلك الأسعار بعيدة عن المستويات المنخفضة التي لم تشهدها الأسواق منذ أبريل 2020، حيث أدى الارتفاع العام في تكاليف الاقتراض إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا بخلاف أدوات الدين.

وتشير توقعات منصة «تريدينج إيكونوميكس»، إلى تداول الذهب عند مستوى 1625.17 دولار للأوقية بحلول نهاية هذا الربع من 2022، وأن يتم التداول عند 1569.77 في غضون 12 شهرًا.

وكان محضر اجتماع بنك «الفيدرالي» الأخير، أكد أن البنك يقاوم التضخم بمزيد من زيادة الفائدة إذا تطلب الأمر، وهو ما يعني ارتفاع العوائد على أدوات الدين، وبالتالي العزوف، ولو مؤقتا عن الذهب.