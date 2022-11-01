أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

انخفضت أسعار الذهب في مصر في منتصف المعاملات اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر الحالي، حيث استقر سعر الأوقية عند نقطة سعرية 1651 دولار، وسجل سعر عيار الذهب 21 نحو 1209 جنيهات، مقابل 1213 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر

وفي هذا الصدد، يعرض موقع «الوطن» أسعار الذهب اليوم، في نهاية التعاملات، وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21، وفق بيان النشرة السعرية للشعبة العامة للذهب بالغرف التجارية بالقاهرة:

وجاءت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة كما يلي.

استقرت الأوقية عند نقطة سعرية 1651 دولارا.

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 نحو 1381.7 جنيه.

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 1209 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1036 جنيهًا للجرام.

بينما عيار 14 الأحدث في السوق المحلي سجل 808 جنيهات للجرام.

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 9672 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء نحو 4 جنيهات، إذ سجل اليوم 1209 جنيهًا مقابل 1213 جنيهًا، وينصح خبراء الذهب للراغبين في شراء هذا العيار بسبب انخفاض المصنعية بشراء «الغوايش السادة» حيث أنها تكون أقل في المصنعية بسبب انخفاض تكلفة تصنيعها.

سعر الذهب الآن

وتراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 4.3 جنيه، إذ سجل سعر الجرام 1381.7 جنيه مقابل 1386 جنيهًا في بداية التعاملات، بينما خسر عيار 18 نحو 3.7 جنيه، ليسجل نحو 1036 جنيهًا مقابل 1039.7 جنيهًا صباح اليوم.

أما سعر الجنيه الذهب من عيار 21 والذي يزن 8 جرامات، حيث خسر نحو 32 جنيهًا، ليسجل الآن في محلات الصاغة نحو 9672 جنيهًا، مقابل 9704 جنيهات، وجاء التراجع الأقل لعيار 14 حيث يباع الآن في المحلات بسعر 808 جنيهات مقابل 811 جنيها صباح اليوم بفارق 3 جنيهات فقط.

وأكدت الشعبة العامة للذهب أنّ الأسعار المعلنة بشكل يومي، لا تتضمن احتساب المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.