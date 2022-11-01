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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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وزيرة الثقافة تناقش مع غادة والي تنظيم فعاليات لتوعية الشباب بأخطار المخدرات

كتب:

إلهام زيدان
07:28 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة غادة والي

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة غادة والي

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، والوفد المرافق لها، والمكون من كريستينا البرتين الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشار إيهاب المنباوي خبير العدالة الجنائية بمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة المقترح تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمنظمة، التي مش شأنها الاهتمام بالنشء والشباب وتوعيتهم بأخطار المخدرات ومخاطر الهجرة غير شرعية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.