وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية في جولة داخل المتحف القومي للحضارة المصرية

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نوره الكعبي، والوفد المرافق لها، على هامش زيارتها الحالية إلى مصر.

استهلت الوزيرة الإماراتية زيارتها، بجولة داخل معامل الترميم استمعت خلالها إلى شرح من محمد عبدالشافي مدير مركز الترميم، عن أبرز مهام معامل الترميم بدءاً من استقبال القطع الأثرية، ومراحل الترميم اللازمة التي يجريها المرمم عليها، باستخدام أحدث الأجهزة والأدوات العلمية، وما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في علم حفظ وترميم الآثار.

واصطحبت الدكتورة فاطمة بكار مدير إدارة التوثيق الأثري، الوزيرة والوفد المرافق لها، في جولة داخل قاعات المومياوات الملكية، والعرض المركزي والنسيج المصري.

وأعربت «نوره الكعبي» عن سعادتها بهذه الزيارة وما شاهدته في المتحف من مقتنيات أثرية فريدة تحكي عظمة الحضارة المصرية، والطرق العلمية الحديثة المستخدمة في سيناريو العرض المتحفي، وما يتمتع به المتحف من كفاءات علمية قائمة عليه، و أكدت على تطلع الجانب الإماراتي إلى مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.