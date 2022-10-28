وزيرة الثقافة: تعاون «المتحدة» مع الوزارة يحقق العدالة الثقافية للمواطن

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن مهرجان الموسيقى العربية يعد من الأحداث الفنية والثقافية السنوية التي تقام منذ 25 عاما، ويقام على هامش المهرجان مؤتمر الموسيقى العربية الذي يضم مجموعة من الندوات ومناقشة الأبحاث والمقالات من الباحثين والنقاد الموسيقيين في مصر والوطن العربي، مشددة على أن التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبدأ العدالة الثقافية.

تراث الموسيقى العربية بين الأصالة والتجديد

وأوضحت «الكيلاني» في مداخلة مع برنامج «بالخط العريض» والمذاع على قناة «الحياة» أن مهرجان الموسيقى العربية في نسخته الحالية يأتي في إطار تراث الموسيقى العربية بين الأصالة والتجديد وكذلك المؤتمر العلمي، لافتة إلى أن المهرجان تضمن مشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين على مدار 10 أيام، وجميع البرامج الفنية المقدمة خلال المهرجان تتضمن المزج بين الموسيقى العربية التراثية القديمة والأغاني الموسيقية المعاصرة.

مهرجان الموسيقى العربية

وأشارت الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أن مهرجان الموسيقى العربية اكتسب سمعة فنية مهمة في الأوساط الفنية بمصر والوطن العربي منذ سنوات وأصبح هناك حرصا من النجوم على المشاركة في فعاليته، إلى جانب دعم الأوبرا ووزارة الثقافة للمطربين الشباب، موضحة أن برنامج المهرجان يتضمن كل يوم حفلة لمطرب شاب ومطرب من النجوم الكبار، لنقل الخبرة والثقة بين الأجيال الفنية وتشجيع ودعم الشباب خلال تقديمهم أمام الجمهور.

المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بجهد كبير

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بجهد كبير في تعاونها مع وزارة الثقافة، ويرجع لاستراتيجية العمل القائمة على التعاون مع الإعلام بوصفه وسيلة الثقافة للوصول للمواطن في منزله، لافتة إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع المتحدة لدعم سينما الشعب، إذ تتولى المتحدة الإشراف على سينما الشعب الموجودة في قصور الثقافة والتسويق لها بما يضمن الانتشار والوصول للجمهور في الأماكن البعيدة عن مناطق إقامة الحفلات تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.