وزيرة الثقافة تشارك في إطلاق أول كتاب عن آني إرنو بعد فوزها بـ نوبل

تقام في السادسة من مساء الثلاثاء الأول من نوفمبر، بالمجلس الأعلى للثقافة، فعالية جديدة من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع، الذى ينظمه قطاع صندق التنمية الثقافية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حيث تقام احتفالية ثقافية بإصدار أول كتاب بالعربية بعد فوز الأديبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الآداب 2022.

«آني إرنو.. خزائن لم تعد فارغة»

الكتاب بعنوان «آني إرنو.. خزائن لم تعد فارغة» وصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويوزع مجانا مع عدد نوفمبر المقبل من مجلة الثقافة الجديدة التي تصدرها الهيئة ويرأس تحريرها الكاتب طارق الطاهر.

والكتاب إعداد وتقديم الشاعرة والصحفية إسراء النمر، نائب رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة، وبمشاركة نخبة من المترجمين المصريين والعرب هم: إسلام رمضان، رحيل بالى، رفيدة جمال ثابت، لميس سعيدى، مجدى عبد المجيد خاطر، محمد عبد السميع، محمد محمد عثمان، نسرين شكرى، ويسرا عمر الفاروق.

ويدير الاحتفالية الكاتب الصحفى طارق الطاهر، بحضور الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة والمترجمين والمثقفين ورجال الصحافة والإعلام.

وقال طارق الطاهر في تصريح لـ «الوطن»، إن الكتاب يلقي الضوء على أدب الكاتبة أني إرنو، وكذلك على جانب مهم عندها، وهو دورها كمثقفة يسارية.

وأوضح: ولذلك اخترنا للترجمة رسالتها اللاذعة التى وجهتها للرئيس الفرنسى ماكرون، فى 2020، بعد تفشى وباء كورونا، بعنوان «ولتعلم سيدي الرئيس»، وهي الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع، وأثارت جدلًا كبيرًا، لأنها فضحت النظام السياسي الفرنسي.

آني إرنو ونوبل

وحصلت الكاتبة الفرنسية آني إرنو، في 6 أكتوبر الجاري على جائزة نوبل في الأدب للعام 2022، وتأتي الجائزة تتويجا لمسيرتها الممتدة لنصف قرن من الإبداع، قدمت خلالها الكاتبة العديد من الأعمال الإبداعية، حيث تعد «إرنو»، من أكثر الروائيات الفرنسيات حضورا وأكثرهن شهرة على الساحة الأدبية الفرنسية المعاصرة، كما ترجمت أعمالها إلى العديد من اللغات من بينها العربية.