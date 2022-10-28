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قطاع الفنون التشكيلية يستقبل وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية

كتب:

إلهام زيدان
06:11 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022
نورة الكعبي وزيرة الثقافة الإماراتية في ضيافة قطاع الفنون التشكيلية

نورة الكعبي وزيرة الثقافة الإماراتية في ضيافة قطاع الفنون التشكيلية

أجرت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات، صباح اليوم، جولة في متحف الفن المصري الحديث تلتها جولة بمتحف محمد محمود خليل وحرمه، بدعوة من نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

واستقبل وزيرة الثقافة الإماراتية، والوفد المرافق لها، الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من قيادات القطاع، وقدّم مديرو وأمناء المتحفين كل المعلومات عن تاريخ المبنيين وأهم الأعمال المعروضة من المقتنيات الفنية التي يزخر بها كلا المتحفين.

وأعربت نورة الكعبي، عن سعادتها، بهذه الزيارة وما شاهدته من مقتنيات فنية نفيسة ونادرة، وأثنت سيادتها على حفاوة الاستقبال وعلى ثراء الجولة وطرق العرض المتحفي وعلى قيمة مصر وريادتها الثقافية، وما قُدم لها من شرحٍ وافٍ بكل متحف.

جاء ذلك خلال احتفالية «الإمارات ومصر قلب واحد»؛ التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالًا بمرور 50 عامًا على العلاقات الإماراتية المصرية، بمشاركة وزراء في حكومتي البلدين وعدد من رجال الأعمال ورواد الفكر والثقافة والإعلام؛ لتعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، 

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.