اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «COP 27» قمة المكاسب.. والتكلفة «صفر»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأربعاء 2 نوفمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة، وإلى أبرز العناوين.

الصفحة الأولى

الأمم المتحدة وشركاء دوليون يتحملون «النفقات».. ومصر تربح مشروعات ورواج سياحي

«القمة العربية» تبحث ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة

لقاءات ثنائية للرئيس السيسي مع القادة العرب لتعزيز العلاقات ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية

«التنسيقية» تواصل مؤتمراتها بالمحافظات لدعم الحوار الوطني

«النواب» يقر العلاوة الاستثنائية للموظفين ومنحة أصحاب المعاشات

السياحة تنتعش

«فودة»: تحديث البنية التحتية بـ 31 مشروعا توفر 3 آلاف فرصة عمل.. وتأهيل 120 فندقا ومنشأة

5 محميات طبيعية بجنوب سيناء خضعت للتطوير

تنظيم بلا تكلفة

162 مشروعا ضمن «المبادرة الخضراء» تتنافس للحصول على تمويلات

خبير «مناخ»: بحث التزام الدول الصناعية الكبرى بسداد 100 مليار

مشروعات بيئية

30 مشروعا «أخضر» تمولها «الأمم المتحدة»: حماية شواطئ وطاقة

تنفيذ 184 مشروعا بـ 9 مليارات جنيه منذ 2013 حتى 2020

التحول الأخضر

«العاصمة الإدارية» تتصدر مدن المستقبل

محطة رياح «الزعفرانة» الأكبر في العالم

توليد 1460 ميجاوات من مزرعة «بنبان» للطاقة الشمسية

نظم زراعة مستدامة وري حديث

الوعي البيئي

خبراء: اهتمام الدولة بالقمة منح المبادرات الأهلية دفعة كبيرة

«معوض»: تجاوب مجتمعي مع أنشطتنا البيئية

الصفحة الثانية

«حياة كريمة» تستمع لمطالب المواطنين في قرى المرحلة الثانية

«الصحة»: دراسة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية بالمحافظات

«التعليم العالي» تبحث آليات نشر ثقافة التحول الأخضر

«التموين»: ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية

وزير المالية: الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذابا للاستثمارات

«الإنتاج الحربي»: 28.3% نموا في إيرادات الشركات والمصانع

وزير البترول: مصر مؤهلة لتكون لاعبا في سوق الطاقة العالمية

تنفيذ 4104 وحدات بـ «سكن لكل المصريين» في 6 أكتوبر والسويس الجديدة

الصفحة الثالثة

«الوطن» ترصد فوائد استضافة «شرم الشيخ» قمة المناخ بيئيا وسياسيا

فاتورة التنظيم تتحملها الأمم المتحدة وشركاء دوليون

150 مليون جنيه من «UN» والاتحاد الأوروبي.. ومسؤولة بـ «الأمم المتحدة: الدنمارك وسويسرا تمولان القمة

مصادر حكومية: رعاة من القطاع الخاص يتحملون تكاليف الإقامة والطيران للوفود المشاركة

7 سنوات من العمل الأخضر

أبرز مشروعات «البيئة»

الصفحة الرابعة

تمويل 30 مشروعا للتحول الأخضر ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

مشروع التحول لأنظمة الإنارات الموفرة للطاقة بمختلف قطاعات الاقتصاد

البرنامج الوطني لتحويل أنظمة إضاءة الشوارع إلى LED

نقل مستدام.. ودراجات تشاركية

التذاكر الإلكترونية المدفوعة مسبقاً ونظام إدارة الحافلات المتكامل

مشروع الري بالطاقة الشمسية

تقديم آلية تمويل لتنفيذ تقنيات وإدارة فعالة للمصانع للحد من التلوث

تحول سريع للمنشآت الصناعية لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء

مشروع تحويل النفايات إلى طاقة

مشروعات الغاز الحيوي

استثمارات ضخمة لتبطين القنوات للحد من خسائر مياه الري

إعادة تأهيل البحيرات الشمالية لتنمية مصايد الأسماك

إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي

مزرعة «بنبان».. مشروع عملاق لإنتاج 1460 ميجاوات كهرباء

الصفحة الخامسة

نجاح «الدبلوماسية الاقتصادية»

162 مشروعا «أخضر» تتنافس للحصول على تمويلات بـ «القمة»

أستاذ دراسات بيئية: تمويل المشروعات الفائزة في مبادرة التمويل سيشكل مكسباً كبيراً لمصر

طاقة بديلة وصناعة نظيفة.. خطط للتكيف مع المناخ حتى عام 2035

نظم الزراعة المستدامة تحمي الأراضي والري بالطاقة الشمسية يوفر المياه

محطة الرياح بالزعفرانة.. الأكبر في العالم بإنتاجية تصل لثلث طاقة السد العالي

الصفحة السادسة

4 مشروعات كبرى.. شرم الشيخ على خارطة «المدن الخضراء».. «زيرو كربون»

محافظ جنوب سيناء: تحديث البنية التحتية وتطوير المدينة يجعلها قبلة الأحداث العالمية

خبراء السياحة: «القمة» دعاية مجانية لمقاصدنا السياحية

بالكائنات الدقيقة.. إنقاذ الأسماك في بحيرات «الإسماعيلية»

250 ألف عامل بالسياحة يحصدون مكاسب «القمة» و3 آلاف فرصة عمل بمشروعات التطوير

الصفحة السابعة

حماية الشواطئ استثمارات وتوفير فرص عمل واستعادة لجمال «الإسكندرية»

المحافظ: حائط بحري 835 متراً وحائط أمواج 520 متراً بتكلفة مليار و341 مليون جنيه

خبراء: مؤتمر المناخ واهتمام الدولة به منح المبادرات الأهلية دفعة كبيرة

مدن ذكية خضراء جاهزة للمستقبل: «العاصمة الإدارية» في المقدمة

رئيس «ازرع شجرة»: نتوقع استثمارات واعدة في مجال البيئة بعد القمة

ورئيس «عين البيئة» تجاوب مجتمعي كبير مع أنشطتنا حالياً

البناء الأخضر وتحسين الصحة العامة.. أبرز المكاسب

«فهمي»: اهتمام بالعمارة البيئية حاليا.. و«فروح»: الدولة جادة في التحول نحو العمران البيئي

الصفحة الثامنة

200 صورة تحكي رحلة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في مئويتها

«باب البحر» مواهب أفريقية تبدأ طريق النجومية من الإسكندرية: موسيقى ورقص وتمثيل

نموذج محاكاة لقمة المناخ برعاية «إعلام عين شمس»

جولة للأطفال في سوق العتبة لاكتشاف أسرار تركيب العطور

«ميرنا» في خدمة ربات البيوت: ترتيب «الدولاب والتسريحة» بأسعار تبدأ من 100 جنيه