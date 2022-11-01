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برنامج هذا الصباح يبرز تقرير «الوطن» عن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية.. «هنا عاصمة الخبر»

كتب:

هاجر عمر
10:50 ص | الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
برنامج هذا الصباح يبرز موضوع الوطن

برنامج هذا الصباح يبرز موضوع الوطن

تستعرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، التقرير الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، عن انطلاق قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان «هنا.. عاصمة الخبر».

كما أبرز «برنامج هذا الصباح» موضوع الوطن الذي جاء بعنوان «حياة كريمة.. تطلق سلسلة حوارات مجتمعية للاستماع لأهالي قرى الريف قبل تنفيذ المشاريع»، والذي رصد جهود المبادرة في رفع مقترحات المواطنين لمجلس أمناء الحوار الوطني لتوسيع المشاركة.

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بقلم هاجر عمر